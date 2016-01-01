فليفل يطالب بتعيين مسئول عن الشئون الأفريقية بكل وزارة

قال الدكتور السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إن اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشة بيان وبرنامج الحكومة وأوصت اللجنة بعدة توصيات خاصة فيما يتعلق بالعمل في الشئون الأفريقية حيث أكدت اللجنة أنه لابد أن يكون العمل في الشئون الأفريقية طبقًا لرؤية استراتيجية واضحة.





وأضاف "فليفل في تصريحات له، أن اللجنة أكدت أيضًا على ضرورة وضع أفريقيا على جدول اعمال كافة الوزارات وان يتم تعين مسئول عن الشئون الافريقية بكل وزارة يكون مسئول عن متابعة الملف الافريقية وان تتولي اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء المعنية بالشئون الإفريقية التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات المختلفة فيما يخص الملف الافريقي.



