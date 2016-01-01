فليفل يطالب بتعيين مسئول عن الشئون الأفريقية بكل وزارة

قال الدكتور السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إن اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشة بيان وبرنامج الحكومة وأوصت اللجنة بعدة توصيات خاصة فيما يتعلق بالعمل في الشئون الأفريقية حيث أكدت اللجنة أنه لابد أن يكون العمل في الشئون الأفريقية طبقًا لرؤية استراتيجية واضحة.
وأضاف "فليفل في تصريحات له، أن اللجنة أكدت أيضًا على ضرورة وضع أفريقيا على جدول اعمال كافة الوزارات وان يتم تعين مسئول عن الشئون الافريقية بكل وزارة يكون مسئول عن متابعة الملف الافريقية وان تتولي اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء المعنية بالشئون الإفريقية التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات المختلفة فيما يخص الملف الافريقي.
كما طالبت اللجنة بزيادة المخصصات المالية في الموازنة المعنية بافريقيا بحيث نضمن ان يكون الاداء فاعلا وقادراً علي التواصل مع الشعوب الافريقية مع دعم مجالات العمل المشترك بين مصر ودول أفريقيا في مجالات الزراعة والتجارة والموارد المائية والري وإعطاء أولوية لأفريقيا، خاصة دول حوض النيل لسد العجز في الفجوة الغذائية المصرية مع دعم الوكالة المصرية من أجل التنمية حتي تكون أداة فاعلة أكثر وتتمكن من أداء دورها عبر البرامج التي تنفذها مع الدول الإفريقية الشقيقة والاهتمام بالمقرات التي تملكها مصر في الدول الافريقية ووضعها موضع التشغيل الفعلي سواء كانت فروع لجامعات أو مدارس او مستشفيات او شركة النصر وأمثالها من الشركات.