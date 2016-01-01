ألمانيا تبحث مع اليونان إعادة المهاجرين نهاية الشهر الجاري

تدرس ألمانيا توقيع اتفاق مع اليونان لإعادة مهاجرين وصلوا إلى الحدود الألمانية بنهاية شهر يوليو الجاري.



وهدد وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر - في تصريح أدلى به لمجلة "دير شبيجل" الألمانية نشرته اليوم الأحد - ببدء عودة جماعية للمهاجرين إلى ألمانيا إذا لم يتم توقيع اتفاق بين البلدين فيما اقترحت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين أنه قد يتم توقيع مثل هذا الاتفاق مع اليونان بنهاية الشهر الجاري.



وقال سيهوفر : "إن غياب اتفاقات ثنائية ليس استراتيجية جيدة وإن ألمانيا ستبدأ في إعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى حدودها إذا لم يتم تصحيح الوضع".

ومن جانبه .. قال ألكسندر دوبريندت من (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) إنه يعتقد أن خطط ألمانيا الرامية لعودة طالبي اللجوء إلى بلد دخولهم الأول من بلدان الاتحاد الأوروبي لن يقابل بالضرورة بتعاون من تلك الدول.



