تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 14282 مترا في حملة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والعميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة فورية "تعدِ بالبناء علي الأراضي الزراعية، 5 قرارات تعد على منافع الرى، و4 قرارات تعد على منافع السكة الحديد"، بإجمالي مساحة 14282مترا تقريبًا .