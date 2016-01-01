القبض علي قيادي خطير بتنظيم داعش في جزيرة الرمادي

أعلن الجيش العراقي، اليوم /الأحد/، إلقاء القبض على قيادي خطير في تنظيم (داعش) الإرهابي في كمين بجزيرة الرمادي.



وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10، ووفقا لمعلومات استخباراتية، تمكنت من القبض على قيادي خطير بتنظيم (داعش) في منطقة الطرابشه بجزيرة الرمادي".



وأضاف أن الإرهابي يعد أحد المخططين والمنفذين لعدة عمليات ارهابية كبيرة، أو كما تسمى لدى تلك التنظيمات بـ"الغزوات"، استهدفت القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء، مشيرا الى أنه من المطلوبين للقضاء وتم إحالته إلي جهات التحقيق.



جدير بالذكر أن مركز الإعلام الأمني يعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم "إرهابية".

