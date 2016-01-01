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أخبار العالم

العراق تحاصر مجموعة تابعة لداعش في بعقوبة وتقتل أحد أفرادها

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:11 م
صدى البلد
ا ش ا
كشف قائد شرطة محافظة ديالى العراقية اللواء فيصل العبادي اليوم /الأحد/ عن نتائج اشتباكات القوات العراقية مع تنظيم (داعش) في منطقة الطرفاية جنوب مدينة بعقوبة.

وأوضح العبادي - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن قوة قتالية من شرطة ديالى نفذت عملية مباغتة وسريعة في عمق منطقة الطرفاية، ونجحت في محاصرة مجموعة إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش وقتل أحد أفرادها.

وأضاف العبادي أن الاشتباكات مع داعش لا تزال مستمرة وهو محاصر في الطرفاية، متابعًا أن "المنطقة ذات تضاريس معقدة للغاية، لكن قواتنا تتقدم من عدة محاور وهي تحقق نجاحا".

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