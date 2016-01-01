كنوز السفاري لم تستغل في السياحة بجنوب سيناء.. 5 محميات طبيعية وكانيونات ملونة مبهرة للزائرين.. والنشاط يعاني لغياب الترويج والتسويق والتسهيلات الأمنية.. صور

-المخيمات البيئية بسانت كاترين واحات الهدوء والصفاء الذهني

-السياح يمارسون" اليوجا" وسط جبال شرم الشيخ فى الشروق والغروب

-"درب سيناء" أجمل طريق سياحى للسفاري من طابا لقمة جبل موسى

-الكانيونات الملونة فى طابا تجذب السياح

«المخيمات البيئية بسانت كاترين واحات الهدوء»



«السياح" يمارسون" اليوجا" وسط جبال شرم الشيخ





أجمل طريق سياحى للسفاري



تعتبر رحلة "درب سيناء" أطول رحلة سياحية للمشى على شاطئ البحر الأحمر ووسط جبال خليج العقبة وسانت كاترين حيث تبدأ الرحلة ذهابا او ايابا من طابا لجبل موسى والعكس.



وقد اكتشف هذا الدرب السياحي قبائل بدو سانت كاترين وهم القائمين على تنظيم الرحلة منذ 2011م.



ويعتبر "درب سيناء" من الرحلات السياحية الاجمل على مستوى مصر وحاز على جائزة أفضل طريق سياحي في معرض لندن الماضي.



وتنظيم رحلات درب سيناء لمدة 10 أيام سيرا على الأقدام أو بركوب الجمال للاستمتاع بجمال سيناء حيث يمر طريق درب سيناء بشواطئ خليج العقبة وجبال سيناء.



وقال أحمد أبو راشد أحد مشايخ قبيلة الجبلية بسانت كاترين ومن منظمي رحلة درب سيناء إن طريق درب سيناء يبدأ من خليج العقبة حتى قمة جبل موسى بسانت كاترين لمسافة 200 كيلو سيرا على الجمال.





وأضاف أبو راشد الجبالي أن الطريق حاز على جائزة دولية كأفضل طريق سياحى آمن يحرسه بدو سيناء بالتنسيق مع الجيش والشرطة مشيرا إلى أن درب سيناء افضل دليل على ان جنوب سيناء آمنة تماما.



وأضاف فرج الجبالي الشهير بفرج فوكس احد منظمي رحلات السفاري لدرب سيناء أن الطريق اكتشفه بدو سانت كاترين بعد 2011م كطريق سياحي آمن، مشيرا إلى أن الطريق مازال به العديد من المناظر الخلابة وجمال الطبيعة وأضاف عيد أن الطريق إذا تم الدعاية له سوف يحقق دخلا كبيرا لسياحة السفارى ويجذب عشاق الصحراء والطبيعة.



الكانيونات الملونة



تجذب الكانيوينات الملونة بمنطقة طابا السياح من كل الجنسيات لما تحويه من تكوينات جيولوجية نادرة تلك الكانيوينات والأخاديد التى تكونت فى الطبيعة منذ آلاف السنين وهى عبارة عن طبقات رملية لامعة بألوان متنوعة تشبه اللوحات الفنية الرائعة على الحوائط الضيقة المنحدرة كأنك تسير فى مجرى نهر جاف، بالإضافة الى أن هناك طبقات كريستالية رائعة الجمال.



قال هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء سيناء إن جميع السياح تجذبهم رحلات السفاري، وخاصة فى محمية طابا حيث جمال الطبيعة من كانيوينات ملونة وجبال تظهر جمال طبيعة سيناء، مشيرا إلى أن منطقة خليج العقبة وخاصة فى محمية طابا وأبو جالوم يوجد بها مناظر فريدة لا توجد فى أي مكان آخر فى العالم.



وطالب محمد علام مرشد سياحى بجنوب سيناء إن الإعلام يهتم بإظهار جمال الطبيعة بسيناء وخاصة المحميات الطبيعية التي يعشقها السياح وأشار علام إلى أنه لابد من تصوير افلام تسجيله بكافة اللغات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التسويق السياحي للسفاري والمحميات الطبيعية.



وأضاف أحمد عبد الله مدير محمية أن المحمية تحتوي على العديد من الكانيونات الأخاديد الملونة منها الملون والأبيض والأحمر، مشيرا الى ان الكانيون هو عبارة عن شق عميق فى باطن الأرض أو ممر ضيق بين جبلين يضيق تدريجيًا كلما توغلنا فيه حتى يصل فى بعض المناطق الى أقل من المتر.



وأوضح عبد الله ان الكانيونات تكونت نتيجة عوامل التعرية السريعة وأهما السيول وتابع عبد الله أن الكانيونات تتميز بالجوانب ذات الشكل الرأسي الحاد والعميق والصلب وترجع صلابة الصخور الرسوبية على جدران الكانيونات الى وجود المواد اللاحمة بين حبيبات هذه الصخور أثناء عمليات الترسيب.



وأوضح عبدالله أن ظهور الألوان المختلفة على جوانب الكانيونات يرجع الى اختلاف طبقات الارض الرسوبية والتي تكونت على فترات زمنية متباعدة ومعظم الكانيونات الموجودة فى محمية طابا تقع بين صخور الحجر الرملى النوبى والتي تعتبر واحدة من أشهر المناظر الطبيعية التي تستحق المشاهدة فى سيناء وفى مصر كلها والتى تذكرنا بنفس التكوينات الموجودة فى منطقة البترا بالأردن ويوجد فى محمية طابا العديد من الكانيونات أهمها "الكانيون الملون والكانيون الأبيض والكانيون المسكر وكانيون الوجه الصغير وكانيون سلامة".



وأضاف ايهاب فريد الخبير فى السياحة البيئية والسفاري بدهب ان الله منح سيناء اجمل كانيوينات ملونة فى العالم كانت منذ سنوات تدر دخلا يفوق دخل سياحة الاهرامات بلغ أكثر من 40 مليون دولار فى العام الواحد للبدو وشركات السفاري.



وأشار فريد إلى أن الكانيوينات الملونة تتكون بفعل الاكسدة وكل لون يوضح عمر جيولوجى حيث الأكثر قتامة هو الأقدم سنا وأحدثهم اللون الاصفر.



وأضاف فريد أن أشهر الكانيونات "الكللر كانيون" بعين حضرة بنويبع وكان ملتقى الحجاج، مشيرا إلى أن هذا الكانيون غير مستغل حاليا، مشيرا إلى أن هناك كانيونات ملونه مثل "الجيبى وابو فرشة والروهيبة ومليحس بجوار وادي غزال بالإضافة الى كانيون الحميدات بوادى حبرة، والتى تكونت مثل المشربة بطرق نحت طبيعية ولا توجد فى أي مكان فى العالم.



بالطرفة ينتصر للطبيعة وحياة البادية



إذا كنت تريد أن تنسجم مع الطبيعة وأن ترى النجوم تتلألأ فى السماء وتراقب الطيور وتتخلى عن وسائل التكنولوجيا الحديثة وتعود للطبيعة فعليك بالمنتجعات والمخيمات البيئية التي يديرها البدو والتي يعتبرها العالم من افضل انواع السياحة للاستجمام.



ففى منتجع الشيخ عواد ذلك المنتجع الذى البيئي الذى انشئته وزارة البيئة وأصبح المنتجع البيئي الأول فى جنوب سيناء ويلقى اقبالا كبيرا من أصدقاء البيئة وهواة الطبيعة.



يقبل السياح على المنتجع الذى يعتبر المنتجع البيئي الأول بجنوب سيناء والذى صمم بطريقة بيئية فى منطقة ذات طقس رائع على بعد 30 كيلومترا من سانت كاترين عند وادى الطرفة وقد اطلق عليه البدو كلمة "كرم" لوجود حدائق ونخيل بتلك المنطقة.



يقول محمد قطب مدير محميات جنوب سيناء إن المنتجع البيئى الذى يطلق عليه البدو الكرم انشأته وزارة البيئة وأسندت إدارته لمجلس إدارة من بدو سانت كاترين لتشجيع السياحة البيئية مشيرا الى ان مساحته 4 آلاف متر ويضم حدائق من أشجار الزيتون والفاكهة بمنطقة الشيخ عواد الذى يبعد عن سانت كاترين نحو 30 كيلو.



وأضاف قطب أنه أخذ في الاعتبار عند تصميم المخيم البيئى أن يعمل بالطاقة النظيفة صديقة البيئة واستخدم فى بناه الاحجار والصخور والأخشاب.





وأوضح مدير المحمية أن فكرة إنشاء المنتجع تعتمد على البساطة واستخدام مواد البيئة بالإضافة لتوفير سخانات مياه شمسية ودورة مياه ذاتية التحليل.



وأشار سليمان الجبالى ناشط بيئى بسانت كاترين إلى أن المنتجع ينسجم مع الطبيعة ويشكل شكلا واحد مع الجبل بالإضافة لتوفيره فرص عمل لـ35 أسرة بدوية، وأشار الجبالى إلى أن المنتجع يقدم الوجبات البدوية "الفراشيح وفتة العفيج باللحم الضانى والجبن بالزعتر والشاى بالحبق والنعناع الجبلى".



وأوضح جميل عطية عضو مجلس ادارة الكرم البيئى ان المنتجع يستقبل نحو 3 آلاف سائح سنويا وينتظم لزواره رحلات السفارى فى الوديان لمشاهدة الوعل النوبى والثعالب والضب والفراشات الزرقاء.





وأضاف عطية ان السياحة البيئية فى سانت كاترين هى مستقبل للسياحة وتحافظ على البيئة وطالب الحكومة بالاهتمام بالسياحة البيئة واستغلال مقومات سانت كاترين الطبيعة فى نشر تلك السياحة.



رغم أن جنوب سيناء تمتلك مقومات سياحية فريدة فى السفاري من بينها 5 محميات طبيعية منتشرة من سانت كاترين وحتى طابا علاوة على الكانيونات الملونة والوديان والبحيرات الطبيعية وطريق درب سيناء الذى يمتد فى عمق الجبال والصحارى من طابا حتى جبل موسى والتي تحوى مناظر فريدة وخلابة فى كل ربوع جنوب سيناء ولكن مازال يغيب عنها الترويج والتسويق والتسهيلات الأمنية.قال محمد عيد مساعد رئيس مدينة سانت كاترين لشئون البدو والخبير في السفاري ان سانت كاترين يوجد بها 300 مزار للسفاري يتنوع ما بين السفاري الروحي الذى يضم جبل موسى وسانت كاترين ووادي الأربعين والمخيمات البيئية مثل كارم الشيخ عواد البيئى ومخيم "عيد اولج" ومخيم الشيخ موسى مشيرا الى ان سانت كاترين من أفضل أماكن السفاري على مستوى العالم لطبيعتها الامنة وتوفر الحدائق والمزارع والآبار فى كل ربوع سانت كاترين حيث يوجد بها 800 حديقة موجودة من 1600 سنة وأوضح عيد أن السياح يقدمون لسفاري سانت كاترين لممارسة المشي والتخييم فى وادى الاربعين وطالب عيد ببعض التسهيلات الامنية ومشاركة البدو في التأمين.وطالب الشيخ موسى ابو الهيم صاحب اقدم مخيم بيئى بسانت كاترين بفتح السفاري فى كل الأماكن بسانت كاترين بالتعاون مع الأدلة البدوية التى على دراية وخبرة كل أماكن السفاري، مشيرا الى أن سانت كاترين يوجد أفضل أماكن للسفاري، والتي تتميز بعدم وجود أي مخاطر بها.تجذب برامج رياضة اليوجا السياح لرحلات السفاري وسط الجبال والوديان القريبة من شرم الشيخ في أوقات الغروب والشروق، حيث تنظم شركات السفاري تلك الرحلات في منطقة الخروم بشرم الشيخ وعلى شاطئ البحر وفى المحميات الطبيعية وفوق الكثبان الرملية وفى جبل موسى بسانت كاترين.يفضل السياح ممارسة اليوجا فى الصحراء وفى أحضان الجبال بشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب لما تمنحهم من قدرة مثالية للتخلص من الإجهاد والتوتر من خلال برنامج لمدة ثلاثة ايام للممارسة اليوجا من خلال معسكر فى المناطق الجبلية.يقول محمد عبد الله مدير إحدى شركات السفاري المنظمة لبرامج اليوجا إن كثير من السياح يقبل على برنامج اليوجا وسط الطبيعة وأبرزهم السياح الهنود واللبنانيين والماليزيين، مشيرا إلى أن ممارسة اليوجا فى الطبيعة لها فوائد روحانية وصحية كبيرة.وأضاف سليمان الجبالي أن السفاري فى درب سيناء الذى يبدأ من طابا لسانت كاترين حقق نجاحا كبيرا عالميا لما يتمتع به من جمال الطبيعة الخلابة والذي يستمر لمدة 10 أيام في دروب الصحراء بحماية القبائل البدوية، مشيرا إلى أن اليوجا من الأنشطة والرياضات المحببة للسياح أثناء السفاري.يقول أحمد السيد أحد هواة اليوجا في سفاري شرم الشيخ إن برنامج اليوجا في السفاري يبدأ من قدوم السائح للمخيم ويتناول وجبة نباته والشاي العشبي بالإضافة للمشي مسافة قصيرة وممارسة اليوجا فى غروب الشمس والعشاء حول النار والنوم تحت النجوم بالإضافة للاستيقاظ مبكرا وممارسة اليوجا مع شروق الشمس.