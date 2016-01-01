ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

قرار تاريخى من بوتين بعد خروج روسيا من منافسات كأس العالم

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:22 م
بوتين الرئيس الروسى
بوتين الرئيس الروسى
عمرو الحلوانى
وجه فلاديمير بوتين الرئيس الروسى دعوة رسمية لمنتخب بلاده لتكريمه فى "الكرملين" بعد الأداء التاريخى الذى ظهر به فى نهائيات كأس العالم 2018 والخروج المشرف أمس، السبت، أمام كرواتيا بركلات الترجيح 3/4.

وأكدت التقارير الإعلامية الصادرة من روسيا أن بوتين دعا لاعبى روسيا والجهاز الفنى بقيادة ستانيسلاف تشيرتشوف للحضور إلى "الكرملين" بعد الأداء التاريخى والمشرف فى المونديال ووداع البطولة أمس، السبت، أمام كرواتيا من دور الـ 8.

وأكد المتحدث الرسمى باسم الكرملين، إن بوتين تمنى حظًا سعيدًا للمنتخب الروسى قبل مباراة كرواتيا أمس، فى اتصال هاتفى خاص مع ستانيسلاف تشيرتشوف، وبعد المباراة أشاد بالأداء القوى الرائع الذى قدمه لاعبو الدب الروسى أمام كرواتيا فى المباراة التاريخية بمكالمة أخرى.

كان منتخب روسيا ودع مونديال 2018 التى تستضيفه بلاده بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح 3/4 عقب إنتهاء الوقت الأصلى بنتيجة 2/2 فيما بينهما.

ترشيحاتنا

أسعار العملات اليوم

مقطع فيديو راقص ينتهي بفتاة إلى السجن

هكذا علق بوتين على خروج روسيا من المونديال

رسميا.. الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع الأول لموسم 18\ 19 بالدوري الممتاز

شاهد.. أول صور طفل الشروق المختطف عقب تحريره

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث بطريق السويس

15 مليون جنيه منحة يابانية لدعم ميكنة ضريبة القيمة المضافة

صورة أوزيل مع أردوغان تهدد مستقبله مع منتخب ألمانيا

أول تعليق لـ جهاد جريشة على إدارته مباراة واحدة في المونديال

تعرّف على مباريات الأهلي في الدور الأول للدوري.. صور

زلة لسان رئيس وزراء تركيا تفضح مسرحية الانقلاب الفاشل

بطلة مصر تطالب بالتحقيق في فضيحة المنتخب بكأس العالم لكرة اليد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

الخشت: نحتاج إلى تغيير العقل المصري من جديد .. صور

رئيس جامعة القاهرة: الله لا يأخذ بالدعاء وإنما بالعمل والفعل .. صور

شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

فيديو

شاهد.. آراء أولياء الأمور فى قرارات وزير التربية والتعليم
شاهد.. فرحة أهل طفل الشروق المختطف عقب تحريره
الأنبا أرميا: الانقسام يهدد قوة المجتمع.. والشباب سر النجاح .. فيديو
شاهد.. جهود وزارة الزراعة في تطهير بحيرة قارون
وزير التنمية المحلية: نعمل على تعويض خسائر مصر منذ 2011 ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟