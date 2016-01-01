قرار تاريخى من بوتين بعد خروج روسيا من منافسات كأس العالم

وجه فلاديمير بوتين الرئيس الروسى دعوة رسمية لمنتخب بلاده لتكريمه فى "الكرملين" بعد الأداء التاريخى الذى ظهر به فى نهائيات كأس العالم 2018 والخروج المشرف أمس، السبت، أمام كرواتيا بركلات الترجيح 3/4.



وأكدت التقارير الإعلامية الصادرة من روسيا أن بوتين دعا لاعبى روسيا والجهاز الفنى بقيادة ستانيسلاف تشيرتشوف للحضور إلى "الكرملين" بعد الأداء التاريخى والمشرف فى المونديال ووداع البطولة أمس، السبت، أمام كرواتيا من دور الـ 8.



وأكد المتحدث الرسمى باسم الكرملين، إن بوتين تمنى حظًا سعيدًا للمنتخب الروسى قبل مباراة كرواتيا أمس، فى اتصال هاتفى خاص مع ستانيسلاف تشيرتشوف، وبعد المباراة أشاد بالأداء القوى الرائع الذى قدمه لاعبو الدب الروسى أمام كرواتيا فى المباراة التاريخية بمكالمة أخرى.



كان منتخب روسيا ودع مونديال 2018 التى تستضيفه بلاده بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح 3/4 عقب إنتهاء الوقت الأصلى بنتيجة 2/2 فيما بينهما.