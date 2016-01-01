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برلمان

برلماني يكشف عن مخرج قانوني لعقوبة البناء بالأرض الزراعية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:59 ص
مخالفات البناء على
مخالفات البناء على الأراضى الزراعية
معتز الخصوصى
كشف النائب فوزى فتى عن أنه اجتمع مع المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان قبل توليه منصب رئيس الوزراء وتحدث معه عن مخرج قانونى للعقوبة فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وذلك من خلال عمل كردون جديد للمباني، الأمر الذى سيساهم فى تحويل جريمة المخالفة من جناية إلى جنحة، وبالتالى تكون هناك إمكانية للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

وطالب فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" باستعجال مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع القانون منذ عام ونصف ولكنه لم يتم مناقشته حتى الآن.

وأكد عضو مجلس النواب أن إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيساهم فى توفير من 350 إلى 400 مليار جنيه يتم ضمهم فى الخزانة العامة للدولة، كما أنه سيساهم فى توفير فرص عمل بعد التصالح،حيث سيكون هناك إمكانية فى استخراج تصريح لأى منشأة صناعية.

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