زيادة أنشطة خدمة شركات الطيران بالمطارات

التقى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الاحد، اللواء محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الطيران EAS، وذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة للتعرف على أداء العمل والوقوف على التحديات والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة.



وقام اللواء كامل، بتقديم عرض توضيحى عن الأنشطة والخدمات التى تقدمها الشركة، وفى نهاية الاجتماع وجه وزير الطيران بإنشاء منظومة متكاملة لزيادة أنشطة الشركة لخدمة حركة الطيران وتوفير أفضل الخدمات لشركات الطيران بالمطارات المصرية .