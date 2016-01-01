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برلمان

برلماني يتقدم بتعديل على اللائحة التنفيذية للانتخابات

الإثنين 09/يوليه/2018 - 06:17 ص
النائب سمير البطيخى
النائب سمير البطيخى ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إنه تقدم بتعديل على اللائحة التنفيذية لانتخابات الأندية والاتحادات ومراكز الشباب وانتخابات المحليات ومجلس النواب، فيما يتعلق بأن يكون المرشح حسن السمعة، خاصة وأن الفيش والتشبيه لم يوضح الأحكام التى تم تنفيذها.

وأكد البطيخى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التعديل الذي تقدم به هو أن يقدم المرشح كشف من الجدول من مديرية الأمن ضمانا لعدم وجود أحكام عليه، خاصة وأن هناك قضايا شيكات متعددة ويتم التصالح فيها وعلى الرغم من ذلك يتم تكرار هذه القضايا مرة أخرى ولا تظهر فى الفيش والتشبيه.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى أن تكرار مثل هذه القضايا مرة أخرى يجعل المرشح غير حسن السمعة لأنه سيكون صادرا فى حقه أحكام قضائية، مؤكدا أن تعديل اللائحة التنفيذية فى الانتخابات الذى تقدم به سيناقش فى لجنتى الإدارة المحلية والشباب والرياضة بالبرلمان.

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