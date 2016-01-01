محافظ بني سويف يكرم المعلمين المثاليين وحفظة القرآن ..صور

حضر المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف اليوم، الأحد، الاحتفال الذى نظمته نقابة المعلمين الفرعية ببني سويف، لتكريم المعلمين المثاليين "الحاليين والمتقاعدين "والأمهات المثاليات من أعضاء النقابة وحفظة القرآن الكريم من المعلمين.





وكان ضمن الحضور خلف الزناتي، نقيب معلمي مصر، وبعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ومحمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد عبد الله، أمين عام النقابة العامة، ومصطفى الديب، نقيب معلمي بني سويف، وعلى الحاجري، نقيب معلمي الفيوم ، ومحمد عبد اللطيف نقيب معلمي المنيا ، ولفيف من القيادات التعليمية ومجلس ادارة النقابة الفرعية بالمحافظة.





وكرم " حبيب" ، 19 من المعلمين المثاليين و8 من الأمهات المثاليات من أعضاء نقابة المعلمين و2 من حفظة القرآن الكريم من أعضاء النقابة، حيث سلمهم شهادات تقدير ودرع النقابة وبعض الهدايا العينية المقدمة من مجلس إدارة النقابة.





وفي كلمته أكد محافظ بني سويف، أن العلم أساس تقدم المجتمع وبالعلم تتقدم الأمم والشعوب، مشيدًا بدور المعلم في تخريج أجيال جديدة متميزة وفي مقدمة المشاركين في بناء وطنهم والساعين لإعلاء رايته بين الأمم، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ علي النجاحات المتحققة بالمنظومة التعليمية ببني سويف والعمل على مزيد من التطور وتوفير خدمة تعليمية متميزة من خلال خطط الدولة في هذا المجال .





كما ثمن المحافظ كل الجهود الرامية لتحسين منظومة العملية التعليمية نظرًا لأهمية التعليم، الذى يمثل ركنًا أساسيًا وركيزة مهمة للنهوض بالمجتمع، مشيرًا إلى جهود الدولة فى النهوض بمكونات قطاع التعليم التى من أهمها المعلم من خلال برامج وإجراءات متنوعة لبناء معلم متكامل من كل النواحى ، والذي سيسهم بشكل أكبر فى الحصول على خريج متكامل تتوافر فيه كل أنواع المعرفة والعلم، فضلًا عن الاهتمام بباقى مكونات المنظومة التعليمية من بنية تحتية ومنشآت ومدارس تحاكى نماذج حديثة فى دول أحرزت تقدمًا فى هذا المجال فى الفترة الأخيرة وتوفير منهج دراسى متكامل وحديث .





وفي كلمته قال نقيب عام المعلمين، خلف الزناتى، نفخر بمهنة المعلمين، ومستقبل التعليم على أرض الكنانة مصر، فهي مهنة الأنبياء والرسل، مؤكدا أن النقابة سوف تواصل مسيرتها الوطنية لتقديم الخدمات التعليمية والرعاية الاجتماعية للمعلمين وأسرهم ، وموجها الشكر للرئيس السيسي على حرصه واهتمامه بتقديم الدعم والرعاية للمعلمين.