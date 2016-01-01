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محافظات

حجازى: 100% نسبة إشغالات شواطئ الاسكندرية.. صور وفيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:49 م
موجة الحر تساهم في
موجة الحر تساهم في زيادة الإقبال على الشواطئ بالإسكندرية
أحمد عبد العزيز
ساهمت موجة الحر الشديدة التي تشهدها محافظة الإسكندرية في الوقت الحالي في زيادة الإقبال على شواطئ البحر والتي توافدت عليها الآلاف من مواطني المدينة والمصطافين من مختلف محافظات الجمهورية، لكسر حدة حرارة الجو.

وتضم الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط نحو 52 شاطئا تمتد من أبوقير شرقا إلى العجمي غربا، مقسمة ما بين شواطئ مميزة، وسياحية، ومجانية.

وساهمت كذلك رحلات اليوم الواحد، وهي رحلة تنظمها شركات سياحة بعدد من المحافظات لقضاء يوم واحد على أحد شواطئ البحر دون مبيت، في زيادة الإقبال على الشواطئ المختلفة بالمحافظة.

ورصد "صدى البلد" ازدحامًا بمختلف الشواطئ والمتنزهات، من جانب مواطني المدينة، والقادمين من المحافظات المجاورة، فيما شهدت شواطئ شرق المدينة الممتدة من المنتزة مرورًا بشواطئ ميامي وسيدي بشر والسرايا وانتهاء بجليم العدد الأكبر من المواطنين وكذلك شواطئ العجمي غرب المدينة.

وقال محمد ذكي، أحد المصاطفين، "أتيت إلى شاطئ البحر بصحبة أسرتي للإستمتاع بالجو، وللتخلص من موجة الحر الشديدة وقضاء يوم ترفيهي معهم، وخاصة وأن نجله الأكبر قد أنهى امتحانات الثانوية العامة".

من جانبه قال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن نسب الإقبال على الشواطئ بالمحافظة والتي تبلغ 52 شاطئا تمتد من المنتزة شرقا وصولا الى العجمي غربا وتتسع لنحو 3 ملايين شخص قد بلغت 100 %".

وأضاف "حجازي"، في تصريحات خاصة أن الإقبال الكبير ساهم في حدوث حالة من الانتعاش بالنسبة للشقق المصيفية كما ساهمت رحلات اليوم الواحد في حالة الانتعاش التى تشهدها شواطئ الإسكندرية.
حجازى: 100% نسبة إشغالات شواطئ الاسكندرية.. صور وفيديو
حجازى: 100% نسبة إشغالات شواطئ الاسكندرية.. صور وفيديو
حجازى: 100% نسبة إشغالات شواطئ الاسكندرية.. صور وفيديو
حجازى: 100% نسبة إشغالات شواطئ الاسكندرية.. صور وفيديو

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