جد طفل الشروق المختطف: أشكر رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.. ومصر بلد الأمان.. فيديو

قال جد طفل الشروق المختطف، عقب نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إعادته سالما، إنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام على مجهوداتهم في إعادة حفيده.



وتابع جد الطفل، أنه يقدم شكره لفريق البحث الذي نجح في إعادة الطفل، مشيرا إلى أن مصر بلد الأمن والأمان، وأن عائلة الطفل مرت بمحنة شديدة ولكنها مرت بسلام، وأنه يشكر الله على عودة الطفل سالما.



وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت في إعادة طفل الشروق المختطف وتمكنوا من ضبط 4 من المتورطين فى الواقعة.



وأشار مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إلى أنه جار مناقشة المتهمين لكشف تفاصيل عملية الاختطاف وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وكان قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا باختطاف طفل فى عمر الزهور من امام فيلاته بالمدينة وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتم سؤال شهود العيان حول الواقعة.



وبعرض الواقعة على النيابة قررت استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة للوصول إلى حقيقة الواقعة، وتم استجواب أسرة الطفل المختطف والشهود العيان على الحادث.