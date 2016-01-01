ننشر أول صور للمتهمين بخطف طفل الشروق

ينشر "صدى البلد" صور المتهمين خاطفى الطفل هشام سامى المختطف من أمام فيلته بمنطقة الشروق، وذلك عقب تمكن رجال الأمن من ضبط الخاطفين.



وكان مصدر أمنى بالقاهرة، كشف عن نجاح فريق البحث فى إعادة طفل الشروق المختطف وتمكنوا من ضبط 4 من المتورطين فى الواقعة.



وقال المصدر إنه جار استجواب المتهمين لكشف تفاصيل عملية الاختطاف وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وكان قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا باختطاف طفل فى عمر الزهور من أمام فيلته بالمدينة، وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتم سؤال شهود العيان حول الواقعة.



وبعرض الواقعة على النيابة، قررت استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة للوصول إلى حقيقة الواقعة، وتم استجواب أسرة الطفل المختطف وشهود العيان على الحادث.

