رئيس جامعة بنى سويف: مجمع خدمي شامل لكل حرم.. صورة

صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بأن الجامعة بصدد إنشاء مجمع خدمى شامل لكل حرم بالجامعة يضم مطعم وكافتيريا وكافة الخدمات التعليمية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الجامعة ظهر اليوم مع إعلاميي المحافظة.



وأكد رئيس جامعة بني سويف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر بمكتبه للإعلان عن بعض القرارات التي اتخذت، خلال فترة توليه منذ 8 أشهر.



وأعلن الدكتور منصور عن قرب افتتاح الجامعة لدار الضيافة والتى تضم 48 غرفة فندقية متميزة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمستثمرين بالمحافظة القادمين من الخارج، كما تمت إضافة دور آخر لمعهد النباتات الطبية والعطرية وحل كافة المشكلات مع جهاز مدينة بنى سويف.