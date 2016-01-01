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محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:56 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه يتم العمل حاليًا على وضع نظام ثابت بجميع إدارات الديوان العام بالمحافظة، وذلك من أجل تجديد الدماء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجازها في أقل مدة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تمكين الشباب إيمانًا بدورهم الكبير وأفكارهم البناءة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة والأحياء بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة. 

وقال المحافظ، إن مراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة والأحياء تكتسب أهمية كبيرة لما تقوم به في مساعدة الأجهزة التنفيذية وكافة الهيئات ومدها بالمعلومات اللازمة والأرقام الدقيقة في العديد من المشروعات التي تقام علي أرض المحافظة.

وطالب المحافظ العاملين القيام بدورهم في التوعية خاصة في مجال التعليم وحث المواطنين علي تحفيز أبنائهم بالانتظام في الحضور الي المدرسة والبعد عن الدروس الخصوصية لاسيما مع تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضح أن بورسعيد تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة كأول محافظة علي مستوي الجمهورية يتم تطبيق المنظومة فيها.

محافظ بورسعيد يؤكد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
محافظ بورسعيد يؤكد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
محافظ بورسعيد يؤكد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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