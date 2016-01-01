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محافظات

جامعة سوهاج تبدأ الاستعداد للمشاركة في أسبوع المدن بالسويس

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:40 م
صدى البلد
خالد رياض
تنظم رعاية شباب المدن الجامعية بجامعة سوهاج المعسكر التدريبي للوفد المشارك بأسبوع شباب المدن الجامعية الخامس والذي تنظمه جامعة السويس فى الفترة من 20 إلى 26 يوليو الجاري ،بمقر النادي الاجتماعي وملاعب المدينة الجامعية للطالبات.

صرح بذلك الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس الجامعة، وقال إن الجامعة تحرص على المشاركة فى تلك الفعاليات والتى تساهم فى بناء شخصية الطلاب، وتدفعهم للتعاون والالفة، وتنمي لديهم روح التنافس، والسعي دائما الي الافضل.

وأضاف الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان بعثة الجامعة المشاركة في اسبوع المدن سوف تضم 106 أفراد، من بينهم 45 طالبا و 37 طالبة يشاركون في الانشطة المختلفة، اجتماعي، فني، ثقافي، علمي، رياضي، جوالة.

وأضحت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية أن المعسكر التدريبي يستمر في الفترة من 7 الي 16 يوليو الجاري حتى انطلاق وفد الجوالة 18 يوليو برئاسة الدكتور محروس محمود محروس عميد كلية التربية الرياضية رئيس البعثة و الدكتور هاني جعفر مسئول التواصل الطلابي.

وأشارت ماريان مدير رعاية شباب المدن الجامعية الى ان المشاركة تأتي تفعيلا لدور الانشطة الطلابية في بناء المجتمع، وتؤكد ضرورة التجمعات الطلابية التي من شأنها افراز المواهب المختلفة.

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