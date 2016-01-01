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فن

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلاد حفيدها يوري

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:47 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة ماجدة الرومى صورا من ميلاد حفيدها "يورى"عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتبت ماجدة تعليقا على الصورة قائلة : "HAPPY BITHDAY يورى"، وتوالت تعليقات متابعيها على الصور، متمنين لحفيدها السعادة.

وأحيت مؤخرا الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى حفلا على مسرح محمد الخامس ضمن فعاليات مهرجان موازين.
ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلاد حفيدها يوري
ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلاد حفيدها يوري
ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلاد حفيدها يوري

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