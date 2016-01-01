ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلاد حفيدها يوري

نشرت الفنانة ماجدة الرومى صورا من ميلاد حفيدها "يورى"عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



وكتبت ماجدة تعليقا على الصورة قائلة : "HAPPY BITHDAY يورى"، وتوالت تعليقات متابعيها على الصور، متمنين لحفيدها السعادة.



وأحيت مؤخرا الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى حفلا على مسرح محمد الخامس ضمن فعاليات مهرجان موازين.