ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلاد حفيدها يوري

نشرت الفنانة ماجدة الرومى صورا من ميلاد حفيدها "يورى"عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وكتبت ماجدة تعليقا على الصورة قائلة : "HAPPY BITHDAY يورى"، وتوالت تعليقات متابعيها على الصور، متمنين لحفيدها السعادة.
وأحيت مؤخرا الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى حفلا على مسرح محمد الخامس ضمن فعاليات مهرجان موازين.
وكتبت ماجدة تعليقا على الصورة قائلة : "HAPPY BITHDAY يورى"، وتوالت تعليقات متابعيها على الصور، متمنين لحفيدها السعادة.
وأحيت مؤخرا الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى حفلا على مسرح محمد الخامس ضمن فعاليات مهرجان موازين.