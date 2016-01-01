للمراهقات فقط.. نصائح لإطلالة تجمع بين الجمال والمرح

يشعر عدد كبير من الفتيات في سن المراهقة بالحيرة الشديدة أثناء اختيار وانتقاء ملابسهن وتنسيقها بما يتناسب مع أعمارهن، وفي نفس الوقت تجمع بين الأناقة والعملية.



عرضت خبيرة الموضة ميشا وهبي عبر قناة "لوليا" مجموعة من النصائح المهمة لتنسيق الأزياء بشكل يناسب سن المراهقة من "13-17" أبرزها عدم ارتداء الكعب العالي واستبداله بمتوسط الطول واختيار الحلى المناسب لهذه السن.



ونصحت "ميشا" الفتيات فى سن المراهقة بعدم محاولة تقليد النساء الأكبر سنا وهناك طرق عديدة للتمتع بمظهر جذاب بلمسات شقية ولطيفة تعكس جمال سن المراهقة.



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