فرج عامر يكشف سر وصول إنجلترا لربع نهائي مونديال روسيا 2018

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه توقع وصول منتخبات "كرواتيا وفرنسا وبلجيكا والسويد" لربع نهائي مونديال روسيا ٢٠١٨.





وكتب "عامر"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توقعت وصول كرواتيا وفرنسا وبلچيكا والسويد لربع نهائي كأس العالم في روسيا، وصل ثلاثة منتخبات من أربعة منتخبات وللأسف لم أكن أضع إنجلترا في الحسبان بالرغم من أنها بطل أوروبا تحت ٢١ سنة، وتاني اوليمبياد ريو دي چانيرو في مجموع الميداليات التي حصلت عليها دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.





وأضاف "وللعلم بريطانيا لها استثمارات عملاقة في الرياضة ولها خطط قصيرة الأمد وطويلة الأمد ويكفي ان نعرف ان ٤٠ لاعبًا من اللاعبيين الذين وصلت فرقهم الي المربع الذهبي يلعبون في الدوري الانجليزي الذي هو الاهم والاقوى في عالم كرة القدم بسبب القواعد الشفافة الراسخة التي يطبقها الاتحاد الإنجليزي ، والتي أدت إلي أن الأندية الإنجليزية التي تلعب في البريميرليج تجني أرباحًا جنونية بالرغم من ارتفاع أسعار اللاعبين، ولذلك لابد ان ندرك ان الادارة العادلة والحازمة هي الطريق الوحيد للنجاح".