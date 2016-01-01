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ثقافة

بنت مصر .. قصيدة جديدة لشاعرة العامية دعاء النمر

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
ينشر صدى البلد قصيدة "بنت مصر" لشاعرة العامية دعاء النمر، وهي مؤلف غنائى معتمد في الإذاعة والتلفزيون وصدر لها من قبل ديوان أحزان بلقيس، وهي مؤسس صالون روح الشعر.

مصر التي في أحضانها بنسى الانكسار
مصر التي بخلق في ليلها ميت نهار
ما انا بنت مصر وعرضها مين قدها
سلسال يانيل بتضم طولها وعرضها
بتضم كل العطشانين
مصر التي مقدرش حد يهدها
اوحتي يلمس خصلة نايمة ف خدها
مين اللي غرب مركبه
ماكنتش مرسى يطمنه
مين كان يطول تبقاله عزه ومأمنه
مصر التي دابت ودوبنا ف ارضها
ماملتش يوم
وازاي تميل. والأرض طارحة للغريب
قبل الولاد
ابواب سبيل مفتوحة بتضم العباد
والبنت حلوة وكله طمعان ف الوصال
وعينيها ليل والكحل سايل ع التراب
بيغطي الوان الدموع
ماهي حتي لما بتتوجع تلبس جديد
بتداري احزان على الشهيد
وتعطر الدم ببخور
اول ظهور دايما بيألم ف الفضا
ف تمد ايدها كله خير
فضل وقضا

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