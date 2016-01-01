رئيس جامعة المنوفية يفتتح مؤتمر اختر مصيرك لطلاب الثانوية العامة

افتتح الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات مؤتمر اختر مصيرك لطلاب الثانوية العامة الذي تنظمه جامعة المنوفية واتحاد الطلاب بالجامعة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سمير الصياد نائب رئيس أمناء محافظة المنوفية ورضا الرشيدي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية وأحمد موسي أمين اتحاد طلاب مصر.



أشار رئيس الجامعة الي أن الطالب هو من يحدد قيمة نفسه وأن قيمة الإنسان تقدر بما يترك من أثر وأن المجتمع في حاجة إلي كل التخصصات ومختلف الوظائف، موضحا أن علي كل طالب تحديد هدفه والدراسة في الكلية التي يحبها وإن لم يستطع عليه تحديد هدف آخر ونقطة انطلاق أخري.



وأوصى الطلاب بالالتزام بالاخلاق والقيم وبر الوالدين، كما قام رئيس الجامعة بتعريف الطلاب بوحدات الجامعة المختلفة وتاريخ نشأتها مرحبا بهم كطلاب بالجامعة فى العام الدراسي القادم.



وأكد الدكتور عادل مبارك للطلاب علي ضرورة الانتماء للوطن والسعي لتحقيق هدفهم والنجاح في دراستهم وأشار إلي أن الدراسة الجامعية تزيد مسئولية الطالب وعليه أن يكون خلالها أكثر التزاما وأن يشارك بفاعلية في الأنشطة الطلابية.



وشدد علي اهمية هذا الملتقي الذي يجمع طلاب الثانوية العامة بطلاب الجامعة والذي يعقد للعام الثاني ويتم من خلاله توضيح نظام الدراسة بكليات الجامعة النظرية والعملية حتى يكون لدى طلاب الثانوية العامة فكرة عن طبيعة تلك الكليات تساعدهم عند كتابة الرغبات إلي جانب توضيح طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة وفرص العمل المتاحة عن طريق أعضاء اتحاد طلاب الجامعة بتلك الكليات.