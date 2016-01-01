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محافظات

لجنة لحصر الباعة الجائلين بمدينة جرجا بسوهاج

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:20 ص
مدينة جرجا بسوهاج
مدينة جرجا بسوهاج
خالد رياض
قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وعضوية نائب رئيس الوحدة المحلية ومديرى إدارات المتابعة الميدانية والتفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية والادارة الهندسية ومركز شرطة جرجا وشرطة المرافق، لحصر الباعة الجائلين بشوارع مدينة جرجا، تمهيدا لتسليمهم محلات بديلة بأماكن أخرى تم تخصيصها لعمل بايكات ومحلات للباعة الجائلين بعيدا عن الشوارع والميادين حفاظا على المظهر الحضارى والتاريخى لمدينة جرجا ولتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن أجهزة المحافظة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعى فيما يخص الباعة الجائلين، وتوفير أماكن بديلة مناسبة لهم قبل نقلهم من الشوارع، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل والقضاء على العشوائيات وخلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.

وأضاف على أبو عقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا أن الوحدة المحلية قد قامت بإنشاء عدد من المحلات والبايكات بجوار سور السكة الحديد، وبمقر موقف المجابرة القديم وموقف سوهاج القديم، وستقوم اللجنة بالنزول للشوارع وحصر الباعة الجائلين المستحقين بالفعل وتسليمهم تلك المحلات للقضاء على ظاهرة العشوائيات وإعادة الوجه الحضاري للمدينة.

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