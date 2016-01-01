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أخبار البلد

حلمي: أمراض القلب والشرايين تتضاعف إلى ثلاث مرات عند البدناء

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:58 م
شخص بدين - ارشيفي
شخص بدين - ارشيفي
محمود نوفل
حذر الدكتور رامى حلمى استشارى جراحات السمنة والمناظير والتجميل من الوزن الزائد حيث أن معدل حدوث أمراض القلب والشرايين قد تتضاعف إلى ثلاث مرات عند البدناء عن غيرهم وأن احتمال زيادة انسداد الشرايين تزداد حتى لو زاد الوزن بمعدل 10% عن الوزن الطبيعى.

وقال الدكتور رامى حلمى في تصريحات صحفية إن السمنة قد تسبب قصورًا كبيرًا فى وظيفة الكلى لدى المرضى المصابين بأي مرض من أمراض الكلى كذلك فإن السمنة تؤدي إلى أضرار بالكلية فى الأشخاص الأصحاء.

وأضاف الدكتور رامى حلمى أن التخفيف من عبء هذه الأمراض ليس بالمهمة المستحيلة فخسارة 10 % من الوزن الزائد كفيلة بتحسين وتخفيف أمراض كثيرة وأعراضها ولكن الأولى والأهم هو محاربة تفشي وباء السمنة التي تعد أكثر وسيلة ناجحة للحد من هذه الأمراض.

وأشار حلمى إلى أن هناك أدلة هامة على أن السمنة الشديدة مضرة للصحة وتؤدي إلى معدلات أعلى من الأمراض وبالتالي استخدام أكبر للخدمات الصحية ومعدلات وفاة أعلى.

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