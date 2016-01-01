إنشاء لوحة توزيع كهرباء بمنشاة العماري بالأقصر بتكلفة 22 مليون جنيه

قال المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، إن أعمال الكهرباء التى تم تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء خلال العام المالى 2017/2018، داخل نطاق مدينة الأقصر، تشمل إنشاء لوحة توزيع منشاة العمارى جهد 11 ك. ف، بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون جنيه، لافتًا إلى أن إنشاء هذه اللوحة أدى إلى إعادة توزيع وتنسيق الأحمال بين اللوحات القائمة بمدينة الأقصر بعضها البعض، واستقرار التغذية الكهربائية.



وأضاف وكيل وزارة الكهرباء، أنه تم إنشاء 7 مغذيات جهد متوسط 11 ك .ف من محطات المحولات حتى لوحات التوزيع القائمة بمدينة الأقصر بتكلفة إجمالية بلغت 42 مليون جنيه، مما نتج عنه مواجهة الطلب على الطاقة وزيادة الأحمال المستمرة، واستيعاب أي أحمال إضافية جديدة، واستقرار التغذية الكهربائية.



كما تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بتركيب أعمدة جهد منخفض جديدة وموصلات ألومنيوم معزولة بإجمالى تكلفة 1.4 مليون جنيه، مما ساعد على تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض.



وتابع عبده، أنه تم رفع قدرة 26 "محول قائم"، وذلك لقدرات أعلى سواء بتركيب محولات إضافية للمحولات القائمة أو إحلال المحول القائم بقدرة أكبر وذلك بتكلفة إجمالية 7.8 مليون جنيه تقريبًا، مما أدى إلى تحسين الأداء للمناطق التى يتم تغذيتها من هذه المحولات بمدينة الأقصر، واستقرار التغذية الكهربية، مشيرًا إلى أنه تم إحلال وتدعيم شبكات الجهد المتوسط القائمة وذلك بتركيب 4.5 كم كابلات جهد متوسط، وذلك بتكلفة إجمالية 3.2 مليون جنيه.



