وكيل البرلمان: برنامج الحكومة يحتاج إلى تشريعات عديدة لتنفيذه

قال النائب السيد الشريف، رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، إن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات والتساؤلات المبدئية خلال اجتماع مناقشة برنامج الحكومة، اليوم، أبرزها ضرورة وضع جدول زمني للبرنامج، وتحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه، والتنفيذ الدقيق لمحور تحسين معيشة المواطن المصري.



وأضاف الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن المستشار عمرو مروان، وزير شئون مجلس النواب، طلب من اللجنة مهلة حتي يوم الثلاثاء المقبل للرد علي كافة الاستفسارات الخاصة ببرنامج الحكومة، تمهيدا لعقد اجتماع أخير للجنة يوم الأربعاء المقبل، لوضع التصور النهائي لبرنامج الحكومه وحسم رأي اللجنة فيما يخص منح الثقة لها.



وأكد أن منح الثقة للحكومة لن يكون إلا باقتناع كامل، لذلك فاللجنة تنتظر الرد علي الاستفسارات التي طرحتها، موضحا أن برنامج الحكومة يحتاج لعدد كبير من التشريعات لتفعيله، وهو ما يستجوب من الحكومة سرعة الانتهاء من هذه التشريعات في أقرب وقت ممكن لتقديمها لمجلس النواب.