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أحمد مجدي يدعو لخطة قومية لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم.. فيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:49 م
الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي
محمد الصاحى
أشار الإعلامي أحمد مجدي، إلى المنتدى الذي تنظمه وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج ،موضحا أن جلسات المنتدى المقرر انعقاده يوم 28 يوليو الجاري ،ستكون على مدار يوم واحد فقط.

وتابع مجدي في برنامج«صباح البلد» على صدى البلد ،جلسات المنتدى ستبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الـ3 عصرًا بمقر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،موضحا أن فعاليات المنتدى تنقسم إلى جلسة افتتاحية يعقبها ورش عمل لطرح كافة الاستفسارات وعقد حوار مع مسئولى الوزارات المختلفة، ثم الجلسة الختامية.

وأكد أحمد مجدي ، أن المنتدى يهدف في المقام الأول إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بأبنائهم في الوطن وتفعيل التواصل معهم،فضلا عن الترويج للمشروعات التي يتم انشائها ،وجذب استثماراتهم والمشاركة فى مسيرة التنمية.

وشدد مجدي على أهمية مناقشة المشكلات التي تواجه المصريين المغتربين والاستماع إلى الحلول المقترحة حسب رؤيتهم ،وكذلك الاطلاع على أفكارهم ومحاولة تطبيقها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في حل المشكلات.

وأردف أحمد مجدي ،أن أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج في حاجة إلى خطة قومية لربطهم بالوطن الأم

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