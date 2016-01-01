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ديني

ما حكم أخذ فوائد البريد

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يضع أمواله فى البريد حلال ولا شيء فيه.

وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال «ما حكم أخذ فوائد البوسطة؟»، أن وضع الأموال فى البريد حلال، وهذا هو المختار فى دار الإفتاء المصرية فيجوز ولا حرج فى ذلك حيث إن العميل يضع ماله في البريد ثم يأخذونه ويمولون المال فى مشروعات فأخذ فوائد البوسطة جائزة لأنها من قبيل التمويل.

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