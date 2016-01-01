الصحفيين تتضامن مع مكرم محمد أحمد

أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق، على خلفية قرار النائب العام باستدعائه ومثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا.



من جانب آخر أرسلت نقابة الصحفيين اخطارا إلى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموعد مثوله بنيابة امن الدولة للتحقيق معه على خلفية اتخاذه قرارا بوقف النشر فى قضية مستشفى57357 باعتباره تدخلا فى أمر يتعلق بالشأن العام تختص النيابة العامة وحدها التصرف فيه.



وقال سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين إن النقابة أخطرت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدا أنه سيحضر معه التحقيق المقرر له الأربعاء.



ومن المقرر أن يحضر مع رئيس المجلس نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة وحاتم زكريا السكرتير العام وعدد من أعضاء مجلس النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وكانت نقابة الصحفيين، تلقت اليوم إخطارا رسميا من المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بالموافقة على طلب الالتماس لتاجيل التحقيق مع مكرم محمد احمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأربعاء المقبل.



وجاء نص الإخطار الذى تسلمته النقابة اليوم: "إيماء إلى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 987 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا وإلى خطابكم الوارد إلينا بشأن التماس الموافقة على تأجيل التحقيق مع الصحفى مكرم محمد أحمد إلى يوم الأربعاء الموافق 11 يوليو الجارى، يرجى التنبيه باتخاذ اللازم نحو إعلان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد بالمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا بجلسة التحقيق فى القضية صباح يوم الأربعاء الموافق 11 يوليو بمقر النيابة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس".