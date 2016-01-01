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محافظات

كارثة.. سائق يفرغ حمولة سيارة صرف صحي في الشارع بسوهاج

الأحد 08/يوليه/2018 - 06:01 م
ضبط سيارة كسح صرف
ضبط سيارة كسح صرف صحي مخالفة
خالد رياض
أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، سائق سيارة كسح صرف صحي للنيابة العامة؛ لقيامه بتفريغ حمولته من مياه الصرف الصحى على جانبي الطريق العام بمدخل قرية نجع عبدالله التابع للوحدة المحلية لقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج. 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة للمحافظ بشوارع وطرق المحافظة اليوم، الأحد، حيث تلاحظ له قيام سائق سيارة رقم هـ ر ا ٢١٦٣ بتفريغ حمولة من الصرف الصحي بالطريق العام، مما يهدد صحة المواطنين، ويشكل خطورة على البيئة والصحة العامة، وقد تم التحفظ على سائق السيارة وحمولتها من قبل قسم مركز شرطة سوهاج واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه "عبد المنعم"، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بتكثيف الحملات وحماية البيئة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضبط المخالفين والتعامل معهم بكل حزم وحسم، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في صحة وسلامة أهالي المحافظة أو أي تهديدات للبيئة العامة.

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