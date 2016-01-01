نجم منتخب ألمانيا : فرنسا سيفوز بلقب مونديال روسيا

قال "جيروم بواتينج" مدافع فريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، إن المنتخب الفرنسي هو الفريق الأقرب لتحقيق لقب مونديال روسيا، قائلا: "أتوقع تتويج فرنسا بلقب المونديال".



وأضاف بواتينج، في تصريحات لموقع "تي أم زد" عن مشاركته مع الماكينات في مونديال قطر المقبل، أنه لازال الوقت طويلا من أجل الحديث عن ذلك الأمر.



وشارك بواتنج مع منتخب بلاده في البطولة هذا الصيف، والتي ودعها حامل اللقب من دور المجموعات، عقب الهزيمة بهدفين دون رد أمام كوريا الجنوبية بالجولة الأخيرة، وحسم المنتخب الفرنسي تأهله لنصف النهائي عقب الانتصار بهدفين دون رد على الأوروجواي، حيث سيصطدم الديوك بالمنتخب البلجيكي.

