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اقتصاد

الملا يصدر حركة ترقيات وتنقلات بالبترول

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:51 م
طارق الملا
طارق الملا
مصطفى خلاف - مايكل عياد
أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وترقيات جديدة شملت تكليف كل من الكيميائى جمال القراعيش رئيسًا لشركة أسيوط لتكرير البترول .

كما شملت الترقيات تعيين المهندس محمد بدرالدين رئيسًا لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول " أنوبك" و المهندس جلال سليمان رئيسًا لشركة بتروسبورت .

وأصدر وزير البترول قرارا بتعيين المهندس أشرف عباس رئيسًا لشركة مهارات الزيت والغاز.

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