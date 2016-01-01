الملا يصدر حركة ترقيات وتنقلات بالبترول



كما شملت الترقيات تعيين المهندس محمد بدرالدين رئيسًا لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول " أنوبك" و المهندس جلال سليمان رئيسًا لشركة بتروسبورت .





وأصدر وزير البترول قرارا بتعيين المهندس أشرف عباس رئيسًا لشركة مهارات الزيت والغاز.





أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وترقيات جديدة شملت تكليف كل من الكيميائى جمال القراعيش رئيسًا لشركة أسيوط لتكرير البترول .