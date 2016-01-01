الملا يصدر حركة ترقيات وتنقلات بالبترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وترقيات جديدة شملت تكليف كل من الكيميائى جمال القراعيش رئيسًا لشركة أسيوط لتكرير البترول .
كما شملت الترقيات تعيين المهندس محمد بدرالدين رئيسًا لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول " أنوبك" و المهندس جلال سليمان رئيسًا لشركة بتروسبورت .
كما شملت الترقيات تعيين المهندس محمد بدرالدين رئيسًا لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول " أنوبك" و المهندس جلال سليمان رئيسًا لشركة بتروسبورت .
وأصدر وزير البترول قرارا بتعيين المهندس أشرف عباس رئيسًا لشركة مهارات الزيت والغاز.