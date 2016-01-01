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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عروس بنها إلى أكتوبر المقبل

الأحد 08/يوليه/2018 - 06:00 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار محمد موسى، تأجيل نظر قضية قتل تقى المعروفة إعلاميا بـ"عروس بنها" إلى جلسة الدور الأول لانعقاد المحكمة أكتوبر المقبل؛ لضم دفتر أحوال فرقة شمال شمال بنها التابعة لإدارة البحث الجنائي في القليوبية بناء طلب محامي المتهمين وسماع مرافعات محامي المجني عليها ودفاع المتهمين.

شهدت جلسة، اليوم، قيام هيئة المحكمة بفض أحراز القضية، وضم دفتري أحوال مركز شرطة بنها "فردي، وزوجي"، كما استدعت هيئة المحكمة والدة تقي المجني عليها لغرفة المداولة للتعرف على الأحراز الخاصة بالقضية، وهي عبارة عن هاتفي محمول، الأول خاص بالمجني عليها، والثاني خاص بوالدتها حيث انهارت والدة تقى خلال فض الأحراز بالبكاء، وتم تهدئتها وأخذ أقوالها وصرفها.

كان المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة مشاركة شقيقة المتهم الرئيسي "حسان.ص" وصديقه "أحمد.ح" في الجريمة منذ البداية حتى النهاية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثالثة "أميرة.ص" شقيقة المتهم الأول تربصت بالعروس المجني عليها حيث تأكدت من أنها بمفردها داخل الشقة وسهلت للمتهمين الأول والثاني ارتكاب الجريمة، وكانت على علم بمقصدهما.

وأسفرت التحريات السرية النهائية عن قيام المتهمين الأول والثاني بقتل المجني عليها عمدًا مع سبق الأصرار والترصد باستخدام سلاح أبيض "سكين".

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