تعليم جنوب سيناء تبدأ اختيار مدربي الصفوف الأولى

استضاف مركز العلوم الاستكشافي بطور سيناء بجنوب سيناء ، بعد ظهر اليوم الأحد فعاليات اختيار مدربي الصفوف الأولى للغة العربية للصفين الأول والثانى الابتدائى، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن.



وشهد افتتاح الفعاليات محمد عقل مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، ومصطفى الزغبي وكيل المديرية ، وأحمد عزاز موجه عام اللغة العربية ، ومجدي أبو العباس ممثلًا للتعليم العام ، و إبراهيم صبحي مسئول الصفوف الأولى ، ومحمود العبد مدير العلاقات العامة بالمديرية.



ومن جانبه وجه محمد عقل مدير المديرية ، رسالة إلى المدربين المترشحين قائلًا لهم : أنتم حاملي شعلة التطوير و التنوير للتعليم فى الفترة المقبلة، وأنتم النواة والشرارة الأولى للتعليم ونظامه الجديد ، وعليكم العبء الأكبر في إنجاز المشروع القومي لتطوير التعليم.



وقد ضمت لجنة اختيار المدربين : مصطفى الزغبي وكيل المديرية رئيسًا، ومجدي أبو العباس ممثلًا للتعليم العام، وأحمد عزاز موجه عام اللغة العربية، وإبراهيم صبحي مسئول الصفوف الأولى.



وتم اختيار المدربين وفقا لمعايير متعددة ، منها : معايير أساسية تتضمن المشاركة كمدرب ببرامج الصفوف الأولى لمدة عامين على الأقل، الحصول على دورات تدريبية في طرق التدريس، و معايير تفضيلية أهمها التدريس للصفوف الأولى 8 سنوات على الأقل.



وتضمنت المقابلة الشخصية للمتدربين تقييمًا لفيديو تقدم به كل متدرب حول مهارات العرض، ومناقشة اللجنة للمترشح للوقوف على مدى استيعاب المترشح لبرنامج تنمية مهارات اللغة العربية في الصفوف الأولى إلى جانب مهارات المدرب وإدارة الجلسات التدريبية.