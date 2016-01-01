4 مطبات صعبة تواجه لجنة المسابقات في رحلة الدوري الجديد

يواجه المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العديد من الأزمات قبل انطلاق ضربة البداية فى الدورى الممتاز موسم 2018-2019 المقرر له 1 أغسطس القادم.



وتتمثل أول مطبات الدورى الجديد في مشاركة فرق الأهلى والزمالك والإسماعيلي والمصري والإتحاد السكندري فى بطولة دورى أبطال إفريقيا ودورى أبطال العرب إلى جانب كأس الكونفيدرالية.



ويخشى عامر حسين من كثرة المباريات التى تخوضها الفرق المصرية فى البطولات الإفريقية والعربية إلى جانب لقاءات الدورى المحلى والتى تصل فى حالة وصول أندية مثل الأهلى والزمالك والمصرى إلى 73 مباراة.



ثاني المطبات التى يتعرض لها رئيس المسابقات هو التوقفات الخاصة بمشاركة منتخب مصر الوطنى فى تصفيات بطولة أمم افريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون عام 2019.



واضطر عامر حسين إلى تسكين التوقفات الخاصة بالفراعنة الكبار حيث يشارك المنتخب أمام النيجر فى شهر يونيو وامام سوازيلاند فى شهر أكتوبر إضافة إلى مباراة تونس فى شهر نوفمبر وأيضا أمام النيجر مجددا فى شهر مارس القادم.



ويعلم عامر حسين أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بحاجة الى اسبوع توقف على الأقل فى معسكر الفراعنة الكبار استعدادا للمشاركة فى التصفيات الإفريقية من أجل التأهل الى امم الكان فى الكاميرون فى ظل الخسارة فى أولى المباريات امام تونس بهدف وحيد على ملبعها ووسط الجماهير التونسية.



ثالث المطبات أمام رئيس المسابقات اضطراره إلى ضغط لقاءات الدورى الجديد نظرا لمشاركة العديد من الفرق المصرية فى البطولات العربية والإفريقية ومنتخب مصر ليخوض لاعبو الفرق مباراتين فى الأسبوع الواحد الأمر الذى يشكل حملا بدنيا على اللاعب المصرى ما يؤدى إلى التعرض للإصابات والإرهاق.



أما المطب الرابع فهو قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتغيير مواعيد بطولة أمم افريقيا الكان لتقام فى شهر يونيو عام 2019 بدلا من يناير إلى جانب بداية انطلاق منافسات دورى الأبطال الأفريقي خلال شهر نوفمبر القادم، الأمر الذي يخلق ضغطا على لاعبي الفرق المصرية وإرهاقا للاعبين وضرورة إنهاء المسابقة المحلية قبل انطلاق بطولة أمم الكان فى الكاميرون.