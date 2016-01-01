نتنياهو يناقش مع بوتين وجود القوات الإيرانية في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو لعقد لقاء غاية في الأهمية مع الرئيس فلاديمير بوتين.



وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قال نتنياهو جلال اجتماع الحكومة إنه سيسافر في زيارة إلى موسكو هذا الأسبوع لعقد لقاء مهم مع الرئيس الروسي.



وأضاف أنه يجري من حين لآخر لقاءات مع بوتين لضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الطرفين، وكذلك لبحث التطورات الإقليمية.



وأضاف نتنياهو أنه سيوضح خلال اللقاء المبدأين الأساسيين اللذين يميزان السياسة الإسرائيلية، وهما عدم القبول أو السماح بوجود القوات الإيرانية أو الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية اقترب أو ابتعد عن المناطق الحدودية، وأنه سيطالب سوريا وجيشها بالحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بحذافيرها.



وأشار إلى أنه من البديهي أن يكون على اتصال دائم بالإدارة الأمريكية.



وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من القمة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي ستعقد في الـ16 من يوليو الجاري بفنلندا.