طالبة تذبح والدها انتقاما منه بعد رفضه زواجها من حبيبها بالفيوم

فى واقعة مأساوية قامت طالبة ثانوى بقتل والدها والتخلص منه بسكين المطبخ انتقاما منه لسوء معاملته لها، وتعديه الدائم عليها بالضرب واعتراضه على ارتباطها عاطفيا بشاب ترغب فى الزواج منه .



تلقى اللواء خالد شلبى مدير امن الفيوم اخطارا من اللواء علاء يحيى مساعد مدير امن الفيوم بالحادث .



تبين من التحقيقات ان الفتاة تدعى دميانة عماد (15 سنة ) طالبة ثانوى وأنها عقدت العزم على التخلص من والدها انتقاما منه لكثرة ضربه لها لارتباطها عاطفيا بشاب.



ويوم الحادث أحضرت سكينتين من المطبخ وانهالت على والدها بعدة طعنات فى الرقبة والصدر والبطن وعندما حاول مقاومتها أصيبت فى يدها ثم واصلت طعناتها له حتى لفظ أنفاسه وتركته جثة هامدة .



وعند قيام رجال المباحث بسؤال والدتها أنكرت معرفتها بالحادث حرصا على حياة نجلتها التى اعترفت تفصيليا بالحادث وأرشدت عن السكينتين المستخدمتين فى الحادث .



تم القبض على الابنة القاتلة وتحرير محضر بالحادث وأحيلت الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.



