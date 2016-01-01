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فن

أحمد جمال يروج لحفله في دار الأوبرا على تويتر

الأحد 08/يوليه/2018 - 06:09 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
روج المطرب أحمد جمال لحفله ضمن المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية يوم الثلاثاء ١٧ يوليو والمقام بالمسرح المكشوف، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث يحث الجمهور على الحضور وشراء تذاكر الحفل.

ومن المتوقع أن يشدو أحمد جمال بعدد من الأغاني التى تنال إعجاب جمهوره فى دار الأوبرا، حيث يقدم عددا من الأغاني القديمة والجديدة لعدد من مطربى زمن الفن الجميل مثل عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب.


كانت الأوبرا أكدت من خلال حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر على طرح تذاكر المباراة للشراء مباشرة من شباك التذاكر أو إلكترونيًا من موقع احجزلي، وتبلغ قيمة التذكرة 100 جنيه للفرد.

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