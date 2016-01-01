سفير بريطانيا بالقاهرة: منهج الأزهر الوسطي يحقق الاستقرار الاجتماعي في أوروبا

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أهمية إشراك الشباب في جهود تعزيز الحوار والسلام بين الشرق والغرب، منوها بأن الشباب بما يمتلكه من طاقات فاعلة وقدرات على استخدام وسائل التواصل الحديثة لديه القدرة على كسر الحواجز وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي أساءت للعلاقات بين الأديان وأثرت على السلام العالمي.



جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر، اليوم الأحد، جون كاسن سفير المملكة المتحدة بالقاهرة.



وأكد السفير البريطاني حاجة الدول الأوروبية إلى خطاب الأزهر ومنهجه الوسطي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في ظل التعدد الثقافي الذي تشهده هذه المجتمعات، مشيرا إلى أن رسائل فضيلة الإمام الأكبر وخطاباته إلى الغرب تحقق هذا الهدف من خلال دعوته الدائمة للمسلمين في الغرب للاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم.