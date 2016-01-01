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طريقة طبيعية للحماية من الإصابة بهشاشة العظام

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:30 م
صدى البلد
علا أحمد
تسعي للقضاء على مشكلة الإصابة بهشاشة العظام ولا تعلمى ما يجب القيام به للتخلص من تلك الأزمة التي تسبب لك الإرهاق الشديد.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك طريقة مجربة وفعالة للوقاية من أزمة التعرض للإصابة بهشاشة العظام بالإضافة إلى ذلك تساهم في تعزيز فيتامين "د" فى الجسم.

المكونات المطلوبة:
ماء لافندر.
زيت خروع.
زيت زيتون.

الطريقة:
تخلط المكونات كلها معا فى وعاء.
تناولى ملعقة من الخليط مرة يوميا.

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