قومي المرأة يتابع أزمة فتاة الهاربة من دار رعاية فى بورسعيد

أثار اختفاء فتاة تعاني تأخرا ذهنيا من داخل دار التثقيف الفكرى بمحافظة بورسعيد عقب قدومها من إحدى دور الرعاية بمحافظة البحيرة استياء عدد كبير من أهالي المحافظة والمهتمين ما دفعهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالدعوة للبحث عن الفتاة ومحاسبة المقصر.



وقرر أعضاء المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد برئاسة نجلاء إدوار فتح الملف مع مسؤولي جمعية التثقيف الفكرى لمعرفة مشكلة فتاة الجمعية آية التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الحالية للوصول إلى أسباب المشكلة والعمل على حلها.



وأكدت حبيبة البناوى مديرة المؤسسة بأن الفتاة آية حسين أحمد والتى تبلغ من العمر 22 عاما التحقت بالدار فى 4/4/2017 بعد تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، حيث إنها جاءت من مؤسسة البنات الأبعادية بالبحيرة والتى أرسلت ملفات مذكور بها بأن نسبة الذكاء لديها تصل الى 49 درجة ولكن بعد عمل اختبار الذكاء لها تأكد بأن نسبة الذكاء 79 درجة بمعرفة مستشفى الصحة النفسية مما جعلنا نعترض على دخولها المؤسسة لأن نسبة القبول من 50 إلى 70 درجة وهى لا تعانى من تخلف عقلى ولكن بطئ تعلم.



وأضافت مديرة المؤسسة أن الفتاة اتضح لديها اضطرابات نفسية وتم التواصل مع مؤسسة البحيرة لإعادتها فرفضت استلامها وكذلك مؤسسة ضعاف العقول بالقاهرة.



وأوضحت مديرة الدار بأن الفتاة لديها حالة نفسية تراكمية نتيجة شعورها بأن مميزة عن باقى فتيات الدار ولذا فهى تتسم بالعنف والعدوانية.



ولفتت مدير المؤسسة أن الفتاة قامت بضرب احدى نزيلات الدار وتدعى "نصرة" وهناك خدوش فى يدها تؤكد ذلك كما أنها حاولت الاعتداء على المشرفات.



وشددت مديرة المؤسسة على أن تلك الفتاة اعتادت الهروب من جميع المؤسسات التى التحقت بهم سابقا ومثبت ذلك فى ملفها حيث هربت من مؤسسة البحيرةو هناك محضر رسمي بذلك وحاولت الهروب من جمعية التثقيف الفكرى فى 5/4/2018 و هناك محضر ادارى الزهور رقم 1537 و محضر بتاريخ 5/7/2018 رقم 3018 .



وأضافت أن حجرتها موجود بها جميع متعلقاتها الشخصية و لا أساس لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى بطردها من الدار ويجب تحرى الدقة قبل النشر.



وفي ذات السياق أكدت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببورسعيد وعضو بقومى المرأة بأنه تم إرسال لجنة على الفور من فريق التدخل السريع وإدارة التأهيل بالمديرية برئاسة "حسن درة" والمسؤولة عن المؤسسة لمتابعة الوضع وملبسات هروب الأبنة "آية" وان المديرية قامت بجميع الإجراءات القانونية طبقا للوائح والقوانين المعمول بها.



وأضافت حبيش أن الجميع مستمرين فى البحث عنها لحين عودتها للمؤسسة.



وطالبت حبيش انه على من يعثر عليها يقوم بتسليمها الى جمعية التثقيف الفكرى بمنطقة عمر بن الخطاب بحى الزهور امام مركز شباب أكتوبر.