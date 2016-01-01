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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عدة مشروعات قومية بشبرا الخيمة

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:36 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أجرى اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بالمحافظة في قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق بمدينة شبرا الخيمة.

وقام المحافظ بتفقد مشروع البلاط الانترلوك بشبرا البلد بحى غرب شبرا الخيمة بتكلفة 5 ملايين جنيه وشدد على سرعة الانتهاء من اعمال الانترلوك خلال الاسبوع المقبل.

كما قام بتفقد محطة ام بيومي والتى تخدم مناطق (كريستال عصفور – منشية عبد الناصر- شارع عبد المجيد- امتداد شارع عبد المنعم رياض) بتكلفة 44 مليون جنيه وكذلك مناطق (بيجام- الجوهرى- ابو النجا- الشرقاوية- حوض العمدة) بتكلفة 236 مليون جنيه حيث تم تنفيذ 45% كهروميكانيكيا و95% خط الطرد.

وشدد المحافظ خلال تفقده الموقع على الشركة المنفذة بزيادة معدلات الأداء لتسليم المحطة ودخولها الخدمة في الموعد المحدد.
محافظ القليوبية يتفقد عدة مشروعات قومية بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتفقد عدة مشروعات قومية بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتفقد عدة مشروعات قومية بشبرا الخيمة

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