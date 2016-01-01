حيلة ذكية من عروسين لإجبار المعازيم على حضور حفل زفافهما



وتواصل العروسان مع أصحاب القاعة ليسألوا إذا ما كان هناك تلفزيون لمشاهدة المباراة لكن الإجابة أتت بالنفي، ليدفع الزوجان مبلغ 750 جنيهًا إسترلينيًا من أجل إدخال تلفزيون عملاق وأجهزة صوت للقاعة، ليجلسا مع المعازيم الـ 120 لمشاهدة المباراة أثناء تناولهم الطعام.



ووفقًا لـصحيفة ذا صن فإن الفرح تحول إلى احتفالية كروية عقب انتهاء المباراة بفوز إنجلترا ليرقص الجميع ويغنون معًا، فيما أكد العروسان أن مشاهدة المباراة يوم زفافهما جعلت اليوم ذكرى لا تنسى أبدًا.



لجأ عروسان إنجليزيان لحيلة ذكية لإجبار المعازيم على حضور حفل زفافها الذي تزامن مع مباراة المنتخب الإنجليزي ومنتخب السويد في دور الثمانية بكأس العالم روسيا 2018.