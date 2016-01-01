يوسف ناصر يحصد جائزة لجنة تحكيم مهرجان السينما العربية بباريس

حصل المخرج المصرى يوسف ناصر، نجل المخرج المسرحى ناصر عبد المنعم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان السينما العربية بباريس عن فيلمه "النحت فى الزمن"، وهو فيلم تسجيلى قصير عن الفنان المصرى الكبير ناجى شاكر.



كما حصد المخرج المصرى أحمد نادر جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم "ونس" وهو فيلم روائى قصير بطولة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة والفنانة القديرة رجاء حسين.



الفيلم شارك من قبل فى مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى دورته السابقة، وهو من إنتاج شركة "ريد ستار"، ويرصد مخرجه من خلاله رحلة الإبداع والريادة لرائد فن العرائس فى مصر والعالم العربى الفنان ناجى شاكر، أحد أهم مصممى الديكور والأزياء والدعاية، والذى كرمه متحف الفن الحديث بالولايات المتحدة الأمريكية.