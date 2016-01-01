ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

يوسف ناصر يحصد جائزة لجنة تحكيم مهرجان السينما العربية بباريس

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:36 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حصل المخرج المصرى يوسف ناصر، نجل المخرج المسرحى ناصر عبد المنعم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان السينما العربية بباريس عن فيلمه "النحت فى الزمن"، وهو فيلم تسجيلى قصير عن الفنان المصرى الكبير ناجى شاكر.

كما حصد المخرج المصرى أحمد نادر جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم "ونس" وهو فيلم روائى قصير بطولة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة والفنانة القديرة رجاء حسين.

الفيلم شارك من قبل فى مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى دورته السابقة، وهو من إنتاج شركة "ريد ستار"، ويرصد مخرجه من خلاله رحلة الإبداع والريادة لرائد فن العرائس فى مصر والعالم العربى الفنان ناجى شاكر، أحد أهم مصممى الديكور والأزياء والدعاية، والذى كرمه متحف الفن الحديث بالولايات المتحدة الأمريكية.

ترشيحاتنا

المغربي بن شرقي يقترب بشدة من الانتقال للأهلي

ناجي: أحمد فتحي أرجل لاعب في منتخب مصر

طالبة تذبح والدها انتقاما منه بعد رفضه زواجها من حبيبها بالفيوم

بورتو يرفض عرضين من بايرن ميونخ ويوفنتوس لشراء أليكس تيليس

علي جمعة يوضح أسباب استمرار زواج المتعة عند الشيعة

مفاجأة.. أسرة طفل الشروق المختطف حولت 100 ألف دولار للجناة

والد أوزيل: منتخب ألمانيا يستغل صورة أردوغان ليجعل نجلي كبش فداء

شحاتة: قرار الرئيس السيسي قبلة حياة لمضارب الأرز .. فيديو

منى محرز: مصر الأولى إفريقيا والعاشرة عالميا فى الاستزراع السمكى.. فيديو

كريستيانو رونالدو ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.. الثلاثاء

تحقيقات النيابة في فساد النقل العام: تخريد 47 سيارة عقب تجديدها بالملايين

«الداخلية» تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

«الداخلية» تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

رئيس جامعة القاهرة: الله لا يأخذ بالدعاء وإنما بالعمل والفعل .. صور

فيديو

جمال بيومي: السياسة الخارجية المصرية دائما على حق
جد طفل الشروق المختطف يكشف تفاصيل تحريره من الجناة .. فيديو
شاهد.. تعليق أحمد ناجي عن الجمهور واحترافية لاعبي المنتخب في المونديال
ناجي: أسامه نبيه اختار 17 لاعبا أهلاويا في قائمة المنتخب لكوبر.. فيديو
خالد الجندي: النبي محمد ليس وكيلا لله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟