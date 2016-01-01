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ثقافة

صورة سيد خليل المراغي الضاحكة في نادي القصة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:59 ص
صدى البلد
طارق موسى
يقيم نادى القصة الاثنين 16 يوليو حفلًا لمناقشة المجموعة القصصية "صورة ضاحكة وسطر كلام" للأديب الراحل سيد خليل المراغي في تمام السابعة مساء، والصادرة عن الهيئة العامة للكتاب.

يدير المناقشة د. شريف الجيار أستاذ الأدب المقارن بجامعة بني سويف، ويشارك في المناقشة د. أحمد الصغير أستاذ النقد والبلاغة بجامعة الوادي الجديد، ود. محمد سليم شوشة الأستاذ مساعد بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم، فى حضور أبناء الكاتب الراحل جمال وعمرو وعائشة المراغي.

وسيد خليل المراغي، الذى رحل عن عالمنا منذ حوالى ثلاث سنوات، كان أحد كتاب القصة المتميزين الذين أبدعوا فى صمت ورحلوا فى صمت، نشر قصصه فى العديد من الجرائد والمجلات، وأصدر ست مجموعات قصصية، منها "سعد وعزيزة والحب " عن الهيئة العامة للكتاب عام 2008، كما صدرت له مجموعة أخرى بعنوان "تقاسيم على إيقاع الزمن" في العام التالي عن اتحاد كتاب مصر، وكتب عدة مسلسلات لم يقدر لها الظهور على شاشة التلفزيون، وقد صدرت المجموعة بعد رحيله عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وفي انتظار صدور مجموعتين أخريين وشذرات روائية ومجمل أعماله قريبًا.

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