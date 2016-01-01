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منى محرز: مصر الأولى إفريقيا والعاشرة عالميا فى الاستزراع السمكى.. فيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:36 م
منى محرز نائب وزير
منى محرز نائب وزير الزراعة
حمزة شعيب
قالت منى محرز نائب وزير الزراعة، إن مصر دولة رائدة فى مجال الإستزراع السمكى، والخبراء يأتون من كل دول العالم للاستفادة من التجربة المصرية وتبادل الخبرات.

وأضافت "منى محرز" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية "عزة مصطفى" والمذاع عبر قناة" صدى البلد"،: "إن مصر تحتل المركز 10 على مستوى العالم والأول إفريقيا فى مجال الإستزراع السمكى".

وتابعت:" الحكومة نفذت مزارع فى العديد من المناطق ومنها حلايب وشلاتين التي يوجد بها مزرعة مكثفة".

وأشارت إلى أن الوزارة نفذت 15 مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي فى الصحراء.

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