ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خالد الجندي: النبي محمد ليس وكيلا لله.. فيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:41 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ليس وكيلا لله، مستشهدا بقول الله تعالى فى سورة الأنعام: "كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ".


وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "ربنا هو الوكيل، ولا يوجد لله وكيلا على الأرض، والنبى لو كان وكيلا لكان أتصرف نيابة عن الله، لكن ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء، لو كان كده كان حد قدر يعوره فى غزو أحد، أو حد يعترض على قراراته، زى ما كان بيحصل من الصحابة".

ترشيحاتنا

علي جمعة يوضح أسباب استمرار زواج المتعة عند الشيعة

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

المقاولون العرب: انتهاء تنفيذ مسجد الفتاح العليم قريبا

أحد جيران طفل الشروق يروي تفاصيل لحظة اختطافه

حيلة ذكية من عروسين لإجبار المعازيم على حضور حفل زفافهما

ضجة على إنستجرام بسبب صورة روجينا في المصيف

خالد بيومي يسخر من ظهور رئيس رابطة الأندية في قرعة الدوري

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

ودريتش: لا أتخيل رونالدو في أي فريق سوى ريال مدريد

المغربي بن شرقي يقترب بشدة من الانتقال للأهلي

شاهد.. أول صور طفل الشروق المختطف عقب تحريره

فرج عامر يكشف سر وصول إنجلترا لربع نهائي مونديال روسيا 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

«الداخلية» تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

رئيس جامعة القاهرة: الله لا يأخذ بالدعاء وإنما بالعمل والفعل .. صور

فيديو

جد طفل الشروق المختطف يكشف تفاصيل تحريره من الجناة .. فيديو
شاهد.. تعليق أحمد ناجي عن الجمهور واحترافية لاعبي المنتخب في المونديال
ناجي: أسامه نبيه اختار 17 لاعبا أهلاويا في قائمة المنتخب لكوبر.. فيديو
خالد الجندي: النبي محمد ليس وكيلا لله.. فيديو
منى محرز: مصر الأولى إفريقيا والعاشرة عالميا فى الاستزراع السمكى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟