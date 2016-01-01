خالد الجندي: النبي محمد ليس وكيلا لله.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ليس وكيلا لله، مستشهدا بقول الله تعالى فى سورة الأنعام: "كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ".





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "ربنا هو الوكيل، ولا يوجد لله وكيلا على الأرض، والنبى لو كان وكيلا لكان أتصرف نيابة عن الله، لكن ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء، لو كان كده كان حد قدر يعوره فى غزو أحد، أو حد يعترض على قراراته، زى ما كان بيحصل من الصحابة".

