ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

فساتين مناسبة للمحجبات فى صيف 2018

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:30 م
صدى البلد
علا أحمد
تميل كثير من الفتيات إلى ارتداء الفساتين خلال فصل الصيف ولا تعلم الكثير من الفتيات كيفية تنسيق الملابس المفضلة لهم خلال فصل الصيف.

وتخشي كثير من الفتيات الظهور بمظهر غير لائق خلال فصل الصيف فكما جاء فى صفحة عالموضة على الفيس بوك فهناك الكثير من الازياء التى تتماشي مع الفتيات المحجبات.

شاهدى الصور واختارى منها ما يناسبك او يمكنك الاستعانة بهم عند اختيار اطلالتك.
فساتين مناسبة للمحجبات فى صيف 2018
فساتين مناسبة للمحجبات فى صيف 2018
فساتين مناسبة للمحجبات فى صيف 2018
فساتين مناسبة للمحجبات فى صيف 2018
فساتين مناسبة للمحجبات فى صيف 2018

ترشيحاتنا

خالد بيومي يسخر من ظهور رئيس رابطة الأندية في قرعة الدوري

كرواتيا إنجلترا بالزي الاحتياطي

طلب غريب من نيمار مقابل الاستمرار مع باريس سان جيرمان

بابا الفاتيكان يرفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

يوسف سيف يثير جدل مغردي تويتر بعد لقاء روسيا وكرواتيا

بطلة مصر تطالب بالتحقيق في فضيحة المنتخب بكأس العالم لكرة اليد

لوكا مودريتش .. قصة لاجئ أصبح ينافس على كأس العالم .. بدأ بين أطلال الحروب وصار أفضل لاعبي خط الوسط بالعالم لاعبا في ريال مدريد

طفل الشروق: اللي خاطفيني كانوا بيأكلوني فراخ ورز.. فيديو

ضجة على إنستجرام بسبب صورة روجينا في المصيف

شاهد.. أحمد ناجي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

شاهد.. أحمد ناجي يكشف لأول مرة عن ترتيب حراس المنتخب في المونديال

سعودية تدهس رجلا بسيارتها في أول حادث سير لامرأة بتبوك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

«الداخلية» تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

رئيس جامعة القاهرة: الله لا يأخذ بالدعاء وإنما بالعمل والفعل .. صور

فيديو

جد طفل الشروق المختطف: الشرطة وعدت فأوفت وأعادت حفيدي سالما.. فيديو
طفل الشروق: اللي خاطفيني كانوا بيأكلوني فراخ ورز.. فيديو
قفزة خطيرة لـ غادة عبد الرازق في البحر.. فيديو
جد طفل الشروق: 15 ضابطا أقاموا في منزلي حتى تحرير حفيدي.. فيديو
جد طفل الشروق يكشف سبب اختطاف حفيده ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟