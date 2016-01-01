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ديني

بالفيديو.. خالد الجندي: بعض أعضاء تدريس الأزهر يربون إرهابيين

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:35 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
انفعل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تصريحات الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة تدريس الأزهر، والتى قال فيها إن المفتي موكل من الله عز وجل، قائلا: " أنا مش مصدق دكتور فى الجامعة يقول الكلام ده اللى هو سبب انتشار الإرهاب".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "الكلام اللى بيقوله الدكتور ده، بيسيطر به الجماعات الإرهابية على الشباب ويخلوهم يفجروا، مفيش وكيل عن ربنا فى الأرض حتى النبى".

وطالب الجندى، بتنقية الأزهر من بعض أعضاء هيئة التدريس، فى جامعة الأزهر، قائلا: "بيربوا الأجيال القادمة على الفكر الإرهابى".

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