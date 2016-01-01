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حوادث

أحد جيران طفل الشروق يروي تفاصيل لحظة اختطافه

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:32 م
طفل الشروق عقب تحريره
طفل الشروق عقب تحريره
رامي المهدي
قال محمد أحمد، أحد العاملين في منطقة الشروق، إن يوم واقعة اختطاف "طفل الشروق" سمع صوت صراخ أمام الفيلا رقم ١٤٥ بالمجاورة الثالثة شرق، مضيفًا "علي الفور هرعنا مسرعين إلى المنطقة فوجدنا سيارة بيضاء اللون مصطدمة بحاجز خرساني وسيارة أخرى تسير مسرعة".

وتابع "أحمد": "سمعنا صوت صراخ الطفل وهو داخل السيارة الأخرى ولكن لم يستطع أحد إمساك المتهمين"، مشيرا إلي أن هذه الأسرة في حالها ولا أحد يعرف عنهم أي شيء.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأهله.

وأعلنت وزارة الداخلية، أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحى الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكى، وورود اتصالات هاتفية لأهلية المُختطف من الجناة طلبوا خلالها مبلغ مالى كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.

و أسفرت جهود فريق البحث المشكل تنسيقًا وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبى الحادث.. كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديدًا من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.

عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أهليته، وضبط منفذى الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، الأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على باقى تفصيلات الواقعة.

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